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5056 4219シーバ 旅するシーバ 12個＆デュオプラス 12個×2箱
商品番号 V79574981666
商品名

5056 4219シーバ 旅するシーバ 12個＆デュオプラス 12個×2箱
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 5,323 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シーバデュオプラスキャットフードお腹の健康ケアセレクション12個×2箱シーバデュオキャットフード旅するシーバ旨みチキン味仕立てチキンと魚介の味めぐり成猫用200g×12個新品未使用。外装箱に破損やテープの跡があります。発送は外箱に伝票を貼って送ります。平日発送となります。土日祝日発送できません。490239786505649023978642196
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