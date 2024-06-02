5056 4219シーバ 旅するシーバ 12個＆デュオプラス 12個×2箱

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商品詳細
シーバデュオプラスキャットフードお腹の健康ケアセレクション12個×2箱シーバデュオキャットフード旅するシーバ旨みチキン味仕立てチキンと魚介の味めぐり成猫用200g×12個新品未使用。外装箱に破損やテープの跡があります。発送は外箱に伝票を貼って送ります。平日発送となります。土日祝日発送できません。490239786505649023978642196
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