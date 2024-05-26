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フジノスパイラル　ろ材　瀘材　24リットル　バイオボール15こ
商品番号 P96403334151
商品名

フジノスパイラル　ろ材　瀘材　24リットル　バイオボール15こ
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 15,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

あくまでも中古品てすので、神経質な方はご遠慮くださいバイオボール15個もセットです
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