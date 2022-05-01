ディクタドール パーペチャル XO 40度 グラス2個付

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ディクタドールパーペチャルXO40度700mlDictadorXOPerpetualRumDictadorロゴ入りロックグラス2個付焦がし蜂蜜やコロンビアコーヒーなどの複雑な香りが印象的！口当たりは極めてなめらからで心地よく、上質なチョコレートのような至福の余韻！1913年に世界遺産都市コロンビアのカルタヘナで創業。コロンビア最古の蒸留所が造るプレミアムラム。25〜35年の原酒をブレンド！一番搾りだけを60時間かけてじっくりと発酵させた、贅沢で特別な\"ヴァージン・シュガーケイン・ハニー\"をポットスチルだけで蒸留します。バーボン樽、シェリー樽、そしてポート樽の３種類の樽を使い分け、独自のソレラシステムで熟成させます。黄金色がかった深いマホガニー色。焦がし蜂蜜、コロンビアコーヒー、オーク、そしてバニラの複雑な香りが印象的。口当たりは極めてなめらからで心地よく、上質なチョコレートのような至福の余韻へと続きます。