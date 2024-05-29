【新品】HELLY HANSEN ヘリーハンセン HH ボーダー半袖 L ピンク

☆★値下げしました★☆HELLYHANSENヘリーハンセンボーダー半袖トップスサイズL(素人採寸)着丈約63cm身幅約53cm袖丈約20cmタグは切ってしまいましたが、新品です。優しいくすみピンクのボーダーがさわやかです◎左下にロゴ入り。定価7700円カラー...ピンク袖丈...半袖柄・デザイン...ボーダーネック...ボートネック



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