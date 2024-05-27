【HAKUJI/ハクジ】 Supima silk mix bra キャミソール

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商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。以下お読みいただき、入札をお待ちしています。【商品の説明】ブランド:HAKUJIアイテム:キャミソール 2023ssサイズ:F身幅24-28着丈56-63カラー:ブラウン【商品の状態】使用状況:新品未使用、タグあり、箱無し注意事項:神経質な方はお控え下さい。 偽物すり替え防止の為、NC.NRでお願い致します。 不明点はご質問ください。2015年春夏シーズンにデビューしたブランド。白素地に無色の釉薬(うわぐすり)を重ねた白磁のように、日常に溶け込む深みのあるスタンダードとしてジャージー素材の新たな価値観と可能性を提案しています。シンプルで上質であること。デイリーに心地よく使用できること。大人が選ぶワンランク上のジャージです。胸元の曲線を描いたカッティングが美しい定番のブラキャミソール。シルクとスーピマコットンをhakujiオリジナルで編みあげており、自然な光沢と最高の肌触りが特徴です。通気性、保温性にも優れており、長い期間愛用していただけます。柄・デザイン···無地カラー···ブラウンカップ···カップあり