パールブラウス　ホワイト　クイーンズコート

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ボウタイパールブラウス≪洗濯機で洗える≫ ボウタイパールブラウス≪洗濯機で洗える≫

通販で購入しましたが、着る機会がなく試着のみで、一度も使用していないためタグも付いております。お色はホワイトです。---商品説明---衿端のパールがポイントが上品なブラウスです。パールの付け方をいつもとは違う目新しいデザインに。ぷっくりとしたとろみ素材でエレガントなドレープ性が特徴です。どんなボトムにも合わせやすいワンポイント可愛いアイテムになっています。洗濯機で洗えるイージーケアも嬉しいポイント。------※1.2枚目写真はホームページより着用イメージのお写真です。※商品の詳細およびサイズにつきましては3枚目お写真にてご確認ください。※一度人の手に渡ったものでありますことをご理解ください。以下よくお読みくださいませ。☆プロフィールをご一読お願いいたします。☆あくまで素人管理での保管です。☆サイズに関してはよくご確認いただいた上でのご購入をお願いいたします。サイズが合わないなどの返品はお受けできません。☆返品・交換等はできません。☆コンビニ決済にてご購入の方は、事前に入金予定日をお知らせください。