C'EST MOIJEU チュールブラウス　美品(コメントお願いします)

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ご覧いただきありがとうございます在庫確認のためご購入前にコメントお願いしますコメントはお取り引き終了後削除いたしますプロフィールご一読くださいセモアージュのペイズリー柄がプリントされたチュールとダークブルーチュールの2枚仕立の珍しいブラウスですノースリーブのシンプルなワンピースの上に重ねても パンツ ジーンズに合わせてもよく合いますシアータイプのため重ねるインナーによって 長いシーズンご着用いただけますサイズ 着丈 約57cm脇下身幅 約45cm伸縮性があります2〜3回レセプション時に着用しました使用回数の少ない美品ですが usedになります上記ご了承の上ご検討下さい定価15000円ほどで購入