クロコダイル長財布 シャイニング加工 バイカラー

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HENGLONGクロコダイル長財布シャイニング加工バイカラーヘンローン社製のクロコダイル原皮を使用した、クロコダイルと牛革の長財布です。外側はマゼンダピンク、内部はイエローのバイカラーデザインです。クロコの革にシャイニング加工をしてあるそうで光沢感が綺麗です。気に入って一時期使用しておりましたが別のお財布に変えてから自宅保管しておりました。通帳なども入ったと思いますので、たっぷり収納出来て使い勝手は良いと思います。使用しておりましたので部分的に擦れ、内部の一部分に僅かですが汚れがあります。お写真でご確認下さい。強個人主観ですが、それ以外は全体的に綺麗だと思います。定価は、およそ税込み９万円強くらいだったかと思います。使用していたお財布で、その後、自宅で保管していた為、その点、ご理解頂ける方、お取引をよろしくお願いいたします。細かい点が気になる方はお控え頂いたほうが宜しいかと思います。 表側 クロコダイル(シャイニング)内側 シャンタン生地、牛革内側 カードホルダー×20 紙幣入れ×2 ワイドポケット×4 ファスナー付きポケット×1表側（背面） ワイドポケット×1横幅11cm縦幅9.5cm厚み1.5cmカラー...ピンク財布形...長財布