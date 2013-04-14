BABY, THE STARS SHINE BRIGHT ハートbag

BABY,THESTARSSHINEBRIGHTリボンハートBagエンジこちらで美品をお譲りして頂き2回程使用ショルダーの紐はございません内側ポッケ折れたようなシワあり(型崩れしないように詰め物入れた状態で保管してました。)一度は人の手に渡った物ですので、神経質な方はご購入をお控え下さい。型崩れ防止に詰め物を入れた状態で、らくらくメルカリ便で発送します。(ご購入後、5日以内に発送します)すみませんが質問には答えれません何も質問等無い方のみご購入お願いします即購入可◎検索用)#アリパイ#ベイビー#プリティ#ゆめかわ#原宿#ロリィタ#甘ロリ#ロリータ#アリパイ#BABY,THESTARSSHINEBRIGHT#AngelicPretty#MILK#metamorphose



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