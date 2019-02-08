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バーバリーロンドン　チェックシャツ Mサイズ
商品番号 R32369350377
商品名

バーバリーロンドン　チェックシャツ Mサイズ
ブランド名 バーバリーロンドン
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バーバリーロンドン　チェックシャツ色...ベージュサイズはMになります。数年前に購入、サイズがあわなくなったため、タンスで保管。素人保管のため、神経質な方はご遠慮ください。ペット　喫煙者はおりません。
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