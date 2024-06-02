1227 ZARA ザラ 長袖 ブラウス 花柄 フラワー 総柄 S

商品をご覧いただきありがとうございます♪ご質問等ありましたらお気軽にコメントください(*^_^*)✓即購入大歓迎です◎✓プロフィールに割引情報あります◎〇アイテムZARAザラ長袖ブラウス花柄フラワー総柄Sとろみシャツ※付属品はありません。ご了承ください。〇サイズS肩幅：約41㎝身幅：約49.5㎝総丈：約65㎝袖丈：約60.5㎝※平置き素人採寸です。※着画はお断りいたします。※年代やブランドや地域により表記サイズに違いがあります。お手持ちの服なども参考にご判断お願いいたします。〇商品状態目立つシミや汚れもなく、まだまだ快適にお使いいただける美品になります。〇購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋古物市場ストア商品等、真贋鑑定済商品発送は、商品を圧縮したリサイクル簡易梱包になります。シワ等がある事をご了承ください。双方にとって良いお取引になるよう、ご購入前にプロフィール(お取引上の注意点)を必ずご参照ください。ご購入後はプロフィール(お取引上の注意点)の内容に同意したものと判断いたします。✿--------------------------------------------✿他にもレディースアパレル商品等をいくつか出品しています☆彡#アンティークスセレクトのアパレル商品是非ご覧ください♪✿--------------------------------------------✿



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