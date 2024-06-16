45rpm ホワイト 白シャツ ブラウス

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ご覧いただきましてありがとうございます！！人気ブランド、45rpmのシャツです。コットン100%、驚くほど柔らかい生地で肌に優しく馴染み大変着心地が良く、柔らかい生地でありながらも形のしっかりしたシャツです。春、秋はもちろん、夏場のエアコン等で涼しい時にもサラっと羽織れ便利です！■カラー：ホワイト■サイズ表記：2■生地：コットン100%■実寸(平置きでの採寸)肩幅約39cm身幅約46cm着丈約63cm袖丈約59cm(全て平置きにての採寸になります。あくまで素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さいませ。)■商品状態 中古品になりますが、着用に差し支えるようなダメージや目立った汚れも御座いませんので、これからご使用して頂くのに十分良好な状態です。