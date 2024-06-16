Gymphlex ビエラ起毛長袖メンズS ＆KidsL約120cm　親子セット

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⭐️Tera様専用です⭐️他の方のご購入はお控えくださいませ。大人メンズS＆KidsLサイズ 親子コーデにどうぞ☺︎Gymphlexジムフレックスコットン100%ビエラ起毛チェック柄長袖ボタンダウンシャツMADEINJAPAN（株）ボーイズ★メンズSサイズ→レディースのM相当だと思います。★キッズのLサイズは110〜120cm使用感も少なく綺麗な状態です。子供がサイズアウトした後、クローゼット内でしばらく眠っておりました。サイズの合う方、親子ペアでいかがでしょうか☺︎梱包の際にコンパクトにして送りますので多少のシワができますこと、ご了承ください。【メンズSサイズ】（平置き）肩幅:約39cm身幅:約44cm着丈:約70cm袖丈:約59cm【キッズLサイズ】（平置き）肩幅:約33cm身幅:約38cm着丈:約52cm袖丈:約46cm※素人の採寸ですので多少の誤差はご了承ください。#Gymphlex柄・デザイン···チェックカラー···レッド袖丈···長袖季節感···春、秋、冬