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NIKE×sacai ナイキラボ×サカイ レースタンクトップSサイズ　白
商品番号 I50584746941
商品名

NIKE×sacai ナイキラボ×サカイ レースタンクトップSサイズ　白
ブランド名 サカイ
特別価格 税込 3,198 円
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商品詳細

◇NIKE×sacaiナイキラボ×サカイ　レースタンクトップ　Sサイズ　ホワイトご覧いただきありがとうございます。サイズ　:Sサイズ着丈約６６.５㎝　肩幅約３３㎝身幅約４３㎝色　　　:ホワイトデザイン:レースキャミソールの重ね着風状態　：・数回着用　　　　・目立つダメージやほつれ無し一度人の手に渡った中古品と言う事をご理解いただける方のご購入お待ちしています。よろしくお願いします。
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