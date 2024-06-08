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美品‼︎ FRED PERRY シアーチェックポロシャツ
商品番号 G27801976705
商品名

美品‼︎ FRED PERRY シアーチェックポロシャツ
ブランド名 フレッドペリー
特別価格 税込 2,664 円
在庫状況 あり

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商品詳細

着用回数も少なく、美品です。素人検品なので見落とし等があるかもしれませんので、中古品としてご理解をお願いいたします。自宅保管していましたので、神経質な方はお控え下さい。透け感のあるシアー素材で、チェック柄のゆったりめなポロシャツ。ほどよい透け感が大人っぽく、暑さの増すシーズンに清涼感を与えてくれるアイテムです♪衿と袖のライン入りリブでスポーティーさもプラス！胸元ロゴがシンプルさを際立てるワンポイントに。サイズ：S着丈57肩幅53身幅68そで丈10カラー：ネイビーゴルフスポーツラコステパーリーゲイツ
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