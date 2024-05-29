トップス　半袖　レース　ネイビー　おしゃれ　涼しい　紺色　イタリア　ミラノ

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商品詳細
ミラノのブランド、おしゃれなレース編みのカットソーです。手の込んだ編み方です。使わないのでお譲りします。肩幅約36平置き身幅約39丈約48（レースまで入れると55cm）素材は写真の通りカラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···レースネック···Uネック季節感···春、夏#Tシャツ #トップス #レース編み #ミラノ #おしゃれシャツ #イタリア #フランコフラーロ
http://narcologia.ru/goods/insignificant163382.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial466516.html
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