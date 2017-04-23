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MACPHEE 　TOMORROWLAND　ノーカラーシャツ　ストライプ
商品番号 Q62962784788
商品名

MACPHEE 　TOMORROWLAND　ノーカラーシャツ　ストライプ
ブランド名 トゥモローランド
特別価格 税込 1,749 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ブルー袖丈...半袖柄・デザイン...ストライプ季節感...春,夏,秋サイズ　36身幅　62着丈　91数回着用し洗濯しました。目立つ傷や汚れはございません。〈MACPHEE〉定番のコットンブロード素材のブラウス。細番手のコットン糸を高密度で織り上げ、繊細でエアリーな風合いの一着です。首元に寄せたギャザーが生み出すふんわりとしたフォルムが女性らしい印象ながら、ハイネックのデザインでクールな雰囲気をプラス。肩先をカバーしてくれるフレンチスリーブで一枚で着用しやすいのも魅力です。両サイドのスリットと大胆な前後差をつけたヘムラインが軽やかなポイントで、スリムパンツにはもちろんボリュームのあるボトムスとのスタイリングもおすすめ。一枚でさまになり、幅広いコーディネートで活躍してくれるクリーンな表情のアイテムです。
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