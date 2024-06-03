B.C STOCK College football tee ロゴTシャツ　新品

B.CSTOCKフットボールTをカレッジ風のプリントで作成しました。ボディはピグメント加工を施し、ヴィンテージライクな雰囲気に。袖丈はやや長めに設定し、ロールアップのアレンジをお楽しみ頂けるようにしました◎新品未使用タグ付きです。カラー···ベージュ袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）＊商品は予めこちらで確認しておりますが、細かな汚れ等の見落としがある場合があります。目で確認できるような汚れなどがあった場合はお知らせ致します。発送時に圧縮する場合もあります。畳みジワなどもご理解頂ける方のみ、ご購入をお願い致します。★多数出品しておりますのでアイコンからご覧くださいませ。プロフもご確認頂けたらと思います。おまとめ割引きのご相談もお待ちしてます(〃ω〃)ロンハーマン、エディション、エリオポール、カレンソロジー、フレームワーク、プラージュ、レリューム、イエナ、スローブイエナ、APSTUDIO、ノーブル、ビューティーアンドユース、スタイリング、ビームス、UNITEDTOKYO、ギャラリアガランテ、ナチュラルビューティーベーシック、マーガレット・ハウエル、スピックアンドスパン、アンタイトル、SHIPS、アクアガール、ノーリーズ、トゥモローランド、ドレステリア、ドゥーズィーエムクラス、DRAWER、アーバンリサーチ、アダムエロペ、ジャーナルスタンダード、ユナイテッドアローズ、ナノ・ユニバース、セオリー、マカフィー、アルアライブ、バビロン、ドレスレイブ、アナトリエ、エミアトリエ、emmiなどがお好きな方にオススメです(˃̵ᴗ˂̵)



College football tee（Tシャツ／カットソー）｜B.C STOCK（ベーセー ...



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College football tee