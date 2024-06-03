vintageヴィンテージレトロ英字バブリー柄オーバーブラウス

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ご覧いただきありがとうございます＊必ずプロフィールお読みください。◎商品はおまとめ買いがお得です♡古着屋購入のレトロ柄シャツブラウスです。1点ものになりますサイズ9号LL相当着丈74センチ身幅55センチ肩幅51センチストライプ模様デザイン。アンティーク、手書き風の花柄模様が素敵です。モード系ワンピースにしてもかわいいです♡古着なため気になる方はお控えください古着vintage60'70'80'90'原宿個性派下北沢昭和レトロ高円寺吉祥寺中目黒奇抜激レア 不思議 派手 芸術 モード系 ビンテージヴィンテージアンティークジャガード イタリア バブル ユニセックスヨーロピアン 年代物 総柄 柄シャツ アート柄 アンティーククラシカルヴィンテージビンテージスカーフ柄#古着屋 #used#下北沢 #年代物 #古着コーデ #レトロ #vintage#クラシカル#ヴィンテージ#ビンテージ #VINTAGE#古着女子 #90s#80s#70s#オールド#個性的 #レトロデザイン #ビッグシルエット #オーバーサイズ#flower#グリモワール #アンティーク#バブル #バブリー#ビンテージ柄#昭和レトロ #ヨーロッパ古着