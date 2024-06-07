baserange ワンピース

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商品詳細
2021年ごろに購入しました。トータルでも10回着たかどうかくらいです。前に紐がついていて、絞ることによって形を変えられます。絞らない場合の丈の長さは約126cmです。カラー···オレンジ柄・デザイン···無地袖丈···長袖季節感···春、秋、冬
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