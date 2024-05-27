Barbourバーブァーノンオイル



Barbour バブアー ノンオイルド ニューバーレー ジャケット 2レイヤーコート MCA0509



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バブアービデイルノンオイルジャケットです。サイズは、XXS(レディースMサイズくらい)着丈66裄丈78バスト90品質素材、綿100％・ノンオイルカラーは、ネイビーです。着用回数は少なめですが、USEDである事をご理解頂き細かい事を気になされない方のみよろしくお願いします。薄手のコットンですので、この時期重宝すると思います。小さく折りたたんでの発送になります。