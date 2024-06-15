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ヴァンクリーフ\u0026アーペル オニキス イヤリング ヴィンテージ アルハンブラ
商品番号 N76055798136
商品名

ヴァンクリーフ\u0026アーペル オニキス イヤリング ヴィンテージ アルハンブラ
ブランド名 ヴァンクリーフアンドアーペル
特別価格 税込 131,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴァンクリーフ\u0026アーペルイエローゴールドのヴィンテージアルハンブライヤリングです。K18YGオニキス都内百貨店にて購入した正規品です。販売証明書付き。新品購入後、使用による細かな傷などはあるため予めご了承ください。完璧品をお求めの神経質な方はご遠慮ください。簡単なクリーニングはしてますが、気になる方はご購入後に販売店で再度クリーニングをお願いします。すり替え防止の為、購入後のキャンセル·返品·交換は受付ませんのでご理解の上ご購入ください。
http://narcologia.ru/goods/ambassador718506.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture535841.html
http://narcologia.ru/goods/response142942.html
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