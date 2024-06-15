ヴァンクリーフ\u0026アーペル オニキス イヤリング ヴィンテージ アルハンブラ

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商品詳細
ヴァンクリーフ\u0026アーペルイエローゴールドのヴィンテージアルハンブライヤリングです。K18YGオニキス都内百貨店にて購入した正規品です。販売証明書付き。新品購入後、使用による細かな傷などはあるため予めご了承ください。完璧品をお求めの神経質な方はご遠慮ください。簡単なクリーニングはしてますが、気になる方はご購入後に販売店で再度クリーニングをお願いします。すり替え防止の為、購入後のキャンセル·返品·交換は受付ませんのでご理解の上ご購入ください。
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