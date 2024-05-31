★超美品です★2way ハンドバッグ　グレージュ　本革　入学式　卒業式

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商品詳細
クロア型ハンドバッグカラー···グレージュ2wayバッグ、紐は未使用のままです。購入時に付いていたスカーフと保存袋お付けします。バッグは入学式、卒業式、七五三の3回だけの使用ですのでとても綺麗な状態です。◇素材 表：本革（牛革）◇サイズ 横：(上部)28cm (下部)30cm 縦：21cm マチ：12cm◇付属 ロングストラップ◇重量 780g◇仕様 開閉：マグネットボタン ポケット：内側×3（ファスナー[16cm×1]） 底鋲：あり（4つ）※サイズは全て外寸になります。入学式、卒業式など、フォーマルにもお出かけにもさまざまな用途でお使いいただけるとおもいます。中古になりますので、ご理解いただける方のみよろしくお願い致します。返品不可。お値引き不可です。
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