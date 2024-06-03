【新品未開封】エイミーイストワール☆エコファーティペット

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定価：8800円他にはないエコファーティペットesモノグラムモチーフのオリジナル柄を落とし込んだスカーフがセットになったエコファーティペット。スカーフは細長いナロータイプにしてリボンタイにすることで女性らしいデザインに。エコファーは毛足の長めのものを採用し、襟幅も大きめに設定することでお顔周りをより華やかな印象にしてくれます。ティペットとスカーフは取り外し可能なので別々でも着用できます。#マフラー#ファー#スカーフ#ダーリッチ#リップサービス#デュラス