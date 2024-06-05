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新品 LOEWE ロエベ ロゴ入りウール カシミアマフラー 男女兼用
商品番号 Y86872727072
商品名

新品 LOEWE ロエベ ロゴ入りウール カシミアマフラー 男女兼用
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 7,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。商品狀態：新品未使用カラー：ブラウンサイズ：長さ190cm幅27cmフリンジの長さ9cm素材：カシミヤ10％、シルク1％、ウール89％コメントなしでご購入OKです。どうぞ宜しくお願い致します*\\(^o^)/*.
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