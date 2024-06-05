新品 LOEWE ロエベ ロゴ入りウール カシミアマフラー 男女兼用

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。商品狀態：新品未使用カラー：ブラウンサイズ：長さ190cm幅27cmフリンジの長さ9cm素材：カシミヤ10％、シルク1％、ウール89％コメントなしでご購入OKです。どうぞ宜しくお願い致します*\\(^o^)/*.
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