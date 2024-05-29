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- 【JEANASIS】[eL］シアーシャーリングプルオーバー
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商品詳細
4月頃ジーナシスにて購入しました。元値9,900円です。前後どちらにしても着れるようになっています。一度着用し、普通洗濯しています。素人保管ですので神経質な方はご遠慮ください。カラー···ピンク袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···夏#ジーナシス #JEANASIS#キレイめブラウス #大人カジュアル
http://narcologia.ru/goods/kindness375205.html
http://narcologia.ru/goods/freshman373956.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical727401.html
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