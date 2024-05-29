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【JEANASIS】[eL］シアーシャーリングプルオーバー
商品番号 E62858488800
商品名

【JEANASIS】[eL］シアーシャーリングプルオーバー
ブランド名 ジーナシス
特別価格 税込 1,540 円
在庫状況 あり

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商品詳細

4月頃ジーナシスにて購入しました。元値9,900円です。前後どちらにしても着れるようになっています。一度着用し、普通洗濯しています。素人保管ですので神経質な方はご遠慮ください。カラー···ピンク袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···夏#ジーナシス　#JEANASIS#キレイめブラウス　#大人カジュアル
http://narcologia.ru/goods/kindness375205.html
http://narcologia.ru/goods/freshman373956.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical727401.html

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