【JEANASIS】[eL］シアーシャーリングプルオーバー

4月頃ジーナシスにて購入しました。元値9,900円です。前後どちらにしても着れるようになっています。一度着用し、普通洗濯しています。素人保管ですので神経質な方はご遠慮ください。カラー···ピンク袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···夏#ジーナシス #JEANASIS#キレイめブラウス #大人カジュアル



シアーシャーリングプルオーバー（Tシャツ／カットソー）｜EMILY WEEK ...



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ストレッチあり/重ね着にも○】シャーリング長袖プルオーバー ...



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シアーシャーリングプルオーバー



シアーシャーリングボトルネックプルオーバー



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