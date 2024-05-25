ワイズフォーリビング Y's for living シャツ トップス

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ワイズフォーリビングY'sforlivingシャツ総柄赤レッドサイズ表記なし平置き採寸着丈59身幅49肩幅47袖丈35素人採寸のため参考程度でお願いします。５分～7分丈くらいかと思います。目立った汚れはないかと思いますが見落とし等ある場合もございます。あくまで中古品ということにご理解をお願いいたします。よろしくお願いします！★素人採寸、検品になりますので、誤差、見落とし等ある場合がございます。ご理解のうえご購入頂ければと思います。★梱包の際はコンパクトに折りたたんでなるべく小さくしたり、圧縮しての発送もあります。その際折ジワなど付く場合もございます。ご了承下さい。★端末や光の具合などで実物と多少の色味の違いがあることがございます。★当該商品は自宅保管品で、古着扱いとなりますので、ご理解ある方や神経質ではない方のみご購入頂けたらと思います。説明欄にない傷・ダメージ・劣化等の見落としがあることがございます。★撮影用のお花は付属しておりませんのでご了承ください。