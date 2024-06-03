used レトロ アート 総柄 ブラウス ヴィンテージ vintage

《商品概要》◉カラーMIX◉コメントレトロなカーキ総柄ブラウスです☺︎古着らしい個性的なデザイン。ポケットはフェイクになります。目立った汚れ等ありません。◉実寸サイズ肩幅約40㎝身幅平置き約55㎝袖丈約30㎝着丈約65㎝※実寸は必ずお確かめの上ご購入ください。※サイズ13素材ポリエステル目立った汚れや傷等ありませんが小さなものは見落とし等ある場合もございます、慣れた方のみよろしくお願い致します。気になる点がございましたら、コメントよりご質問下さいね♪60s70s80s90sのクラシカルでレトロアンティークビンテージ/vintage ヴィンテージなテイストの古着アート柄個性的シャツブラウスワンピースを出品しております。一点物ユニセックス古着もたくさん扱っておりますので、ご覧下さいませ♪ーーーーー#古着女子 #昭和レトロ#アンティーク #ヴィンテージ#古着屋 #レトロ#vintage#ふるじょ#グリモワール #サンタモニカ#フラミンゴ#ロキエなど好きな方にもおすすめです。#のらねこ洋品店#のらねこブラウス似た雰囲気のアイテムをお探しの方はこちらからどうぞ↑...↑キーワード検索で出品中の商品見れます*¨*•.¸¸♪



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