◎TOGA Tシャツ◎

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トーガの裾が可愛いTシャツです✳︎ニットやカットソーの裾から少し出すととっても可愛くて、雰囲気がガラッと変わります！2.3回のみの使用です。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。AMBIDEXアンビデックスchambredecharmeDotandStripesCHILDWOMANnoteetsilence.bulledesavonビュルデザボンl'atelierdesavonアトリエドゥザボンCHILDWOWANPARICIIAMIdidizizicaphtroupeyuniflowerciaopanicwho'swhoshipsarrowsNe-netTSUMORICHISATOZUCCamercibeaucoup,FRAPBOISUN3D.BEAMSBEAMSBOYAMERISTUDIOUSなどのブランドがお好きな方にオススメです♡