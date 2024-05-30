美品　キャスパー　ビッグロゴ　キャラT　オーバーサイズ　長袖　黒　XLサイズ

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ご購入前にプロフィールのご一読いただけますようお願いいたします。お値引き情報もございます(*˘︶˘*).。.:*♡■商品Casper キャスパーバックロゴ プリントTシャツ ビッグロゴ ロングTシャツ オーバーサイズカラー： ブラック■サイズタグ表記︰ 【XL】平置き寸法(概寸) 着丈： 【70】㎝ 身幅： 【57】㎝ 肩幅： 【55】㎝ 袖丈： 【62】㎝ 袖口： 【8.5】㎝■状態特に目立ったキズ・汚れはございません。USED商品のため、【細かなキズ、色褪せ、黄ばみ、ヨレ、毛玉】等は多少なりともございます。その点はご了承ください。また、1点1点広げて確認はしておりますが、状態など見落としがあった場合はご了承ください。返品について、初期不良の場合のみ承ります。以上ご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。何かご質問等ございましたら、お気軽にコメントください♪■配送✅送料無料✅匿名発送⚠発送につきましては、基本コンパクト発送となりますので、ご承知おきください。■その他【#SLIT_SHOP】←お時間がございましたら是非ご覧下さい(^^)/