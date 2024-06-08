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- ★新品未使用タグ付き★ 23区 カットソー Tシャツ カルパントラさま売約済み
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商品詳細
★お値下げさせて頂きました★¥4800→¥450023区にて購入のカットソーです。さらりと着心地の良さそうなコットン100%素材で、フレンチスリーブがさり気なく腕をカバーしてくれます。赤と白のボーダーが夏らしく素敵なカットソーです。未使用のままですので、お譲り致します。着丈約58、身幅約50。イエナジャーナルスタンダードユナイテッドアローズビューティーアンドユースグリーンレーベルリラクシングナチュラルビューティーベーシックROPEPLSTアンタイトルINDIVIノーリーズ23区23区S自由区ナチュラルビューティーベーシックシップスビームスナノユニバースグレディブリリアンフレディアンドグロスタールクールブランアダムエロペanysisanysisSコムサイズムアーバンリサーチペルルペッシュZARAPLSTB.C.STOCKシンプリシテェスピックアンドスパンビームスデミルクスビームスオペークドットクリップフレームワークなどお好きな方にも。
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洗える】ブロードコンビクロスジャージー カットソー / 23区 ...
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【さらに新色追加】コットンベアジャージー ロング Tシャツ, ブラック系, 44
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