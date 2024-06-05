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ポロラルフローレンのストレッチジャケット
商品番号 V85710135984
商品名

ポロラルフローレンのストレッチジャケット
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 1,989 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポロラルフローレンのお品です。サイズ2(肩幅37袖丈60着丈63)ストレッチのきいた、とてもお洒落なミニタリージャケットです。綺麗なお品ですが、usedをご理解いただける方よろしくお願いします。
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