チェッカーメッシュブラウス

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⭐️物を減らしたいのである程度でしたらお値下げの相談承ります⭐️ご閲覧ありがとうございます。UNITEDTOKYOチェッカーメッシュブラウス色 グリーン昨年ワンシーズン使用しましたが目立った汚れ等なく美品に思われます。古着になりますので、ご理解頂いた上、ご購入お願い致します。SIZEFREE身幅49肩幅43着丈58袖丈17素材ポリエステル100%柄・デザイン···無地カラー···グリーン袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···夏