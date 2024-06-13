クラシックボーダーノースリニットトップス

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エイミーのボーダーノースリニットになります！生地はそこまで厚くないのでボトムスにしまっても厚みは出ないと思います♥商品到着後試着の為値札と袋は取っております。1度も使用しておりません。合わせやすいデザインなので１着持ってて損はないです(❁´ω`❁)購入の際プロフィールから注意事項をお読みください！