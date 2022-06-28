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セオリー　長袖ブラウス　飾りポケットデザイン
商品番号 X91817385417
商品名

セオリー　長袖ブラウス　飾りポケットデザイン
ブランド名 セオリー
特別価格 税込 1,598 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。22年に購入、着用機会がなくなり出品致します。大きなダメージはありませんが、オフホワイトで薄色なので、感じ方に差があると思います。前面ウエスト下部にボールペンと思われる薄い汚れがあります。写真にてご確認下さい。気にされない方へお譲りしたいです。よろしくお願い致します。胸囲51.5後ろ丈　69誤差はお許し下さい。テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル色···オフホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···ポケットデザイン　入れられません
http://narcologia.ru/goods/ordering521479.html
http://narcologia.ru/goods/providence515194.html
http://narcologia.ru/goods/protein567234.html
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Theory[セオリー] 飾りポケット付きバンドカラーシャツブラウス サイズ ...
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上品 theory 22SS ピンク ポケットデザインブラウス バンドカラー ノー ...
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