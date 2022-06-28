セオリー　長袖ブラウス　飾りポケットデザイン

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ご覧いただきありがとうございます。22年に購入、着用機会がなくなり出品致します。大きなダメージはありませんが、オフホワイトで薄色なので、感じ方に差があると思います。前面ウエスト下部にボールペンと思われる薄い汚れがあります。写真にてご確認下さい。気にされない方へお譲りしたいです。よろしくお願い致します。胸囲51.5後ろ丈 69誤差はお許し下さい。テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル色···オフホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···ポケットデザイン 入れられません