THE RAMPAGE ランペ RIKU パネル

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商品詳細
即購入◎THERAMPAGERIKUパネル SummerRiot/Everestタワレコで当選しました。袋に入れたまま暗所で保管していました。確認したところ傷やスレ、角の曲がりなどございませんが、気になる方はご遠慮ください。CD/DVDもおつけできます。※トレカはつきませんTHERAMPAGEランペランページLIKIYA陣RIKU神谷健太与那嶺瑠唯山本彰吾川村壱馬吉野北人岩谷翔吾浦川翔平藤原樹武知海青長谷川慎龍鈴木昂秀後藤拓磨
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