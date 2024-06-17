デザイン性抜群 折り衿 ゆったり オシャレ ブラウス レディース 無地 ボタン

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商品詳細
☆ご覧いただきありがとうございます✩Momoko【フォロー割引き】100円引き!ご利用の際はお気軽にコメントください!【ご入札前にコメントお願い致します】…✩…✩…✩…✩…✩…✩…✩…✩…✩……✩…✩…✩…✩…✩○●送料:無料○●状態:新品未使用✩Momoko○●カラー:ホワイト、ブラック○●サイズ(cm):フリーサイズ※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください※画像は撮影状況やパソコン環境により、イメージや色あいが若干異なる場合がございます。…✩…✩…✩…✩…✩…✩…✩…✩…✩……✩…✩…✩…✩…✩【注意事項】※在庫状況によってはお取引をキャンセルする場合があります。ご理解お願い致します。※検品しておりますが、海外製品の為、多少のほつれやキズ、汚れなどが付着してる場合があります。ご了承お願い致します。※イメージ違い、サイズ違いによる返品は受け付けておりません。購入前によくご検討ください。※お支払いから1週間以内で発送致します。何卒ご理解いただいた上でご購入お願いいたします。他の商品もぜひご覧下さい(*^ω^*)✩Momoko┈┈❁❁❁┈┈
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