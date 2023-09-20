Haat イッセイミヤケ　ノーカラージャケット　ベージュ④

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テイスト・シーン···カジュアル色···ベージュ袖丈···七分袖柄・デザイン···刺繍素材···コットン(綿)サイズ（約）着丈55㎝身幅44㎝袖丈57㎝着用しておりました。中古品であることをご了承いただける方のみご購入ください。即購入可