フレンチスリーブボウタイブラウス

カラー···ブラウン袖丈···フレンチスリーブ季節感···秋、春、夏秋にぴったりなスタイルデリのボウタイクラスです。￼ジャケットやカーディガンと合わせて着るのも素敵です。オフィスにも使えますしデニムと合わせてカジュアルに着るのもおすすめです。骨格ストレートの私には似合いづらかったので￼出品いたします。￼



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