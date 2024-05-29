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フレンチスリーブボウタイブラウス
商品番号 X19833405094
商品名

フレンチスリーブボウタイブラウス
ブランド名 スタイルデリ
特別価格 税込 1,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラウン袖丈···フレンチスリーブ季節感···秋、春、夏秋にぴったりなスタイルデリのボウタイクラスです。￼ジャケットやカーディガンと合わせて着るのも素敵です。オフィスにも使えますしデニムと合わせてカジュアルに着るのもおすすめです。骨格ストレートの私には似合いづらかったので￼出品いたします。￼
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