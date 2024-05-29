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婦人服　ミセス　透けフリルブラウス
商品番号 E98873361119
商品名

婦人服　ミセス　透けフリルブラウス
ブランド名 クミキョク
特別価格 税込 576 円
在庫状況 あり

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商品詳細

婦人服　ミセス　透けフリルブラウス※組曲のタグ借りています。サイズ　M-L着丈　　約65cmかわいいレースたっぷりのブラウス❤︎袖のところまでレースがついていてかわいいです。若干透けるのもポイント◎袖がシャーリングのように絞りになっているのもおしゃれ上級者！若い人から大人の方まで誰でも着やすいです！色···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···レース、レース　　★バッグや洋服を大量出品中です！　何個か購入される方はお値下げいたしますので　コメントください★購入前はプロフィールをご覧ください。婦人服　レディース　ミセス　シニア　ハイミセス　母の日　敬老の日　ユニクロGUシビラ自由区23区アンタイトル組曲kettyケティリフレクトアーバンリサーチシップスAIMERエメ　ハナエモリジュメロココディールスナイデルミーアノエラリリーブラウンマーキュリーデュオランダニコアンドローリーズファームグリーンパークスページボーイジーナシスチャオパニックナノユニバースデイシーベリーブレイン
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