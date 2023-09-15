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RUBY SEES ALL レディースプリントシャツ
商品番号 T40427695782
商品名

RUBY SEES ALL レディースプリントシャツ
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ホワイト袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...春,夏,秋100%ポリエステル自宅でおしゃれ着洗いして、保管していました。中古品が気になる方はご遠慮ください。
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