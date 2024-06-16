6(ROKU)ウールキャミソール ビスチェ

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商品詳細
6（ROKU）BEAUTY＆YOUTH WOOLROVINGKNITCAMISOLEウールキャミソールビスチェ川口春奈さんが着用しており可愛くて購入しましたが、着なかったため、着ていただける方がいましたら嬉しいです♡※新品、未使用、タグ付き※自宅保管ですのでご理解ある方よろしくお願い致します。
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