ＤＬＤＯ　本革　ブラック

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ブランド：ＤＬＤＯカラー：ブラックカラーは画面等の映り具合などで多少の違いがあるかもしれません。ご理解願います。サイズ：フリー ※若干の誤差はあるかもしれませんがご理解願います。落札後のクレームは対応しかねますのでしっかりとご理解した上でのご購入をお願い致します。保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。商品の確認は人間がおこなっている為、汚れ等の見落としはご容赦下さいませ。また、特に状態に敏感な方のご購入はお控え下さい。商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。不明な点がありましたらお気軽にご質問下さい。購入検討宜しくお願い致します。