MERCURYDUO フロッキードット楊柳ドレス

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MERCURYDUOフロッキードット楊柳ドレスカラー：ベージュサイズ：S数回着用しましたが、目立つ傷汚れはありません。新品に近い商品です。サイト完売商品。即購入ok袖丈···袖なしカラー···ベージュ柄・デザイン···ドット季節感···春、夏、秋