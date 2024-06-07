新品 トリーバーチ エレノア スモール コンバーチブル ショルダーバッグ

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【新品未使用】ToryBurchSMALLCONVERTIBLESHOULDERBAGトリーバーチエレノアスモールコンバーチブルショルダーバッグ○商品説明フロントにゴールドメタルで飾られた大きなロゴが、目を惹くアクセントになったショルダーバッグスモール「ELEANOR(エレノア)」さらりとした手触りの本体は上質なレザーで仕上げられ、美しい艶や型崩れしにくい丈夫な佇まいが高級感を演出内側はマチ幅の異なる3ルーム仕様で、小さめの財布や携帯電話などの小物が入るスペースに、便利なファスナーポケットが1つ備えられた、コンパクトなシルエットながらも機能的な作りまた、華やかなチェーンショルダーは最長にして肩掛けや斜め掛け、二重にしてハンドバッグ風にすることが可能上品なブラックカラーと輝くゴールドの組み合わせがエレガントさを醸し出し、大人の女性にピッタリのアイテムです♪カラー···ブラック柄・デザイン···無地サイズ高さ：13.5cm、幅：19cm、マチ：6.5cmストラップドロップ56.5cm仕様フリップ・ロック開閉内部：スリットポケットx1、ファスナーポケットx1素材イタリアンレザー新品未使用/タグ付き、箱附人気商品なので早い者勝ちでお願いします。お品物の色合いは、写真撮影、スマホ、パソコン画面表示等の環境の違いにより、若干異なる場合がございますので予めご了承くださいませ。状態は新品未使用ですが人の手（私自身）に渡っている商品ですので神経質な方は購入をお控えください。