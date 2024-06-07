COACH ショルダーバッグ ハンドバッグ

COACHショルダーバッグハンドバッグカラー：ブラウン×レッドサイズ：幅上42cm下25cm縦26cmマチ18cm※素人採寸のため若干の誤差はご了承ください真紅が印象的なバッグです。買ってから年数が経っているため経年劣化はありますが、ほとんど使っていないため状態は良いと思います。中にポケットが3つ(内ジッパー付きが1つ)付いており、カバンの口もジッパーで閉じられるようになっています。※状態は良いとは思いますが、汚れや傷の見落としがある可能性もございますので中古品ということをご理解頂いた上でのご購入をお願いいたします。



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