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商品詳細
LACOSTE上質レザー風のシボ感を表現したベージュの一面、鹿の子模様をしたブラックの一面。 色味と質感が異なる二面を使った、コーテッドキャンバス仕様のリバーシブルトートバッグです。高い収納力とスマートさを兼ね備えた縦型デザイン。取り外し可能なショルダーストラップと、ポーチが付属します。参考市価20900円。⚫︎素材···フェイクレザーカラー···ブラック、ベージュトートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···無地●サイズタテ 約28ヨコ 約22マチ 約10ショルダーひも長さ 約110ハンドル長さ 約28●外ポケット なし内ポケット なし ポーチ付属●購入先大手リユースショップ
http://narcologia.ru/goods/shuttle577425.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln793102.html
http://narcologia.ru/goods/conception81757.html
ANNAリバーシブル縦型トート
ラコステ LACOSTE ANNAリバーシブル縦型トート （ブラック）
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LACOSTE - LACOSTEラコステ リバーシブル縦型トートバッグの通販 by ...
LACOSTE（ラコステ）の「ANNAリバーシブル縦型トート（トートバッグ ...
ANNA ラコステ 縦型リバーシブル トートバッグ-
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