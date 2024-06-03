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ANNA ラコステ　縦型リバーシブル　トートバッグ
商品番号 T63206377675
商品名

ANNA ラコステ　縦型リバーシブル　トートバッグ
ブランド名 ラコステ
特別価格 税込 3,268 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LACOSTE上質レザー風のシボ感を表現したベージュの一面、鹿の子模様をしたブラックの一面。　色味と質感が異なる二面を使った、コーテッドキャンバス仕様のリバーシブルトートバッグです。高い収納力とスマートさを兼ね備えた縦型デザイン。取り外し可能なショルダーストラップと、ポーチが付属します。参考市価20900円。⚫︎素材···フェイクレザーカラー···ブラック、ベージュトートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···無地●サイズタテ　約28ヨコ　約22マチ　約10ショルダーひも長さ　約110ハンドル長さ　約28●外ポケット　なし内ポケット　なし　ポーチ付属●購入先大手リユースショップ
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