ラスト最終値下げ⭐︎CHANELシャネルピンク花長財布⭐︎限定品ギャランティーカード

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商品詳細
⭐︎自己紹介欄必読⭐︎引っ越し大サービス⭐羽田空港の国際線ターミナルにて購入(*^◯^*)1年使用しました⭐︎傷はありますので写真参考にしていただき追加要望ありましたらコメント欄よりお願い致します⭐︎シャネルロゴにお花がついていて裏地もとても可愛いです⭐︎
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