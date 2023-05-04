ゴルフ　ポロシャツ　2点セット

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お値下げしました⑅︎◡̈︎*¥8888→¥7777ROSASENレディースROSASENゴルフロサーセンレディース／ロサーセンゴルフのポロシャツサイズはスモールです。今は販売していないのでレアかな〜(ˊᵕˋ*)と思います♡妊娠などあり、ゴルフを辞めたので出品しました。着て下さる方よろしくお願い致します。ご縁がありましたらよろしくお願い致します。スカルドクロ