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- Deicy me\u0026me couture トップス レースブラウス フェミニン
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商品詳細
カラー···グリーン袖丈···半袖柄・デザイン···レース季節感···春、夏本体、別布:ポリエステル100%Deicyのショップ内で半年前に購入した可愛いブラウスです。肌が敏感な私には少しチクチクする感じがし、一度だけしか着ていません。見た目はとても可愛く、フェミニンなお洋服に合わせやすいです。色は控えめなグリーンです。素人保管ですのでご理解いただける方のみご購入の検討をお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/subtropical771001.html
http://narcologia.ru/goods/seamless424729.html
http://narcologia.ru/goods/pompous289023.html
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